الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المخرجة العراقية خيرية المنصور تنضم إلى لجنة التحكيم بمهرجان السينما العربية

خيرية المنصور
خيرية المنصور

وافقت المخرجة العراقية خيرية المنصور على الانضمام إلى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية الذي يعقد دورته الأولى بمدينة شرم الشيخ في يوليو المقبل.

وزارت المخرجة القديرة خيرية المنصور إدارة المهرجان حيث أهدتها نسخة من فيلمها الجديد "الثلج لا يمسح الذاكرة" لعرضه ضمن أفلام البانوراما.

وقالت خيرية المنصور الموجودة في القاهرة للترويج لكتابها "شرنقة شاهين" الذي أصدرته مؤخرا دار أطياف للنشر والتوزيع عن تجربتها كمساعد للمخرج الكبير يوسف شاهين، إنها ستغادر إلى أمريكا خلال أيام في زيارة سريعة ثم تعود للمشاركة في مهرجان السينما العربية.

خيرية المنصور هي أول مخرجة في تاريخ السينما العراقية، وقدمت أكثر من 80 فيلما بين روائي وتسجيلي، حيث كان "6/6" هو فيلمها الروائي الأول عام 1988، ومن أبرز أفلامها التسجيلية "أحلام بيضاء"، "ذاكرة العين" ، "نداء العراق"، كما قدمت نحو 30 فيلماً وثائقياً عن كبار المبدعين العراقيين وبينها فيلمها عن الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة.

وعملت المنصور في بداية مشوارها السينمائي كمساعدة لعدد من أبرز المخرجين المصريين بينهم توفيق صالح في فيلمه "الأيام الطويلة" وصلاح أبو سيف في "القادسية" ويوسف شاهين في أفلام "حدوتة مصرية" و"إسكندرية كمان وكمان" و"المصير" و"كلها خطوة"، وحصلت على درجة الدكتوراة في النقد السينمائي من القاهرة عام 2007.

خيرية المنصور
خيرية المنصور المنصور المخرجة مهرجان السينما العربية شرنقة شاهين

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