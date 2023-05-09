الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة تنفذ ثالث فعاليات القوافل الطبية بقرى “حياة كريمة” بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تنفيذ ثالث فعاليات القوافل الطبية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع جامعة بنها، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجاً، حيث نفذت القافلة في قرية ميت كنانة - مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وشملت (طب بشرى، توعية صحية).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة، حيث تم الكشف الطبي على ٧٥٤ حالة مرضية في التخصصات الطبية (الباطنة - الصدرية - الرمد - العظام - الجلدية - النساء)، وتم تجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان ، من خلال كلية الصيدلة، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة بنها لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما شملت القافلة الطبية حملات ومحاضرات توعية حول مخاطر الإدمان وطرق العلاج، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى التوعية بالتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة ، وتم توزيع منشورات توعية  على المواطنين.

على جانب آخر، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تعاون الوكالة الألمانية ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع في ايجاد شراكات مع المنظمات الدولية لتوفير العديد من الفرص التدريبية والتأهيلية للشباب المصري علي كافة المستويات.

ومن جانبها، أكدت ايمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني أن التعاون بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وبالأخص الإدارة المركزية للتعليم المدني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ممتد منذ 9 سنوات في العديد من الأنشطة والبرامج التي تهم الشباب المصري، ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الاستثمار في الشباب المصري ورفع وتنمية قدراتهم.

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الإدارة المركزية لتنمية الشباب أعضاء هيئة التدريس التخصصات التحاليل التغذية السليمة الخدمات الطبية

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