الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: مصر منفتحة على الاستثمارات الجادة فى صناعة التعدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع التعدين، وحرصها على تطويره وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيه، حوّلت أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد، ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين في اجتذاب شركات لها ثقلها المالي والتقني والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية «سنتامين- بارك جولد- آخ جولد- بى تو جولد- لوتس جولد» وغيرها من شركاء قطاع التعدين في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء مع وفد الشركة الكازاخستانية Qazaq Geophysics، برئاسة جليم نورجانوف، والتى قدمت عرضاً حول ما لديها من خبرات وإمكانيات تقنية فى مجال التعدين.

وقال «نورجانوف» إن الشركة كواحدة من مجموعة kazakhmys القابضة المتخصصة بمجال التعدين تعمل على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بمصر فى ظل الاهتمام الواضح بتطوير صناعة التعدين المصرية وإطلاق إمكانيات هذا القطاع، لافتاً إلى أن الشركة لديها خبرة بالسوق المصرية والتطور الذي تعمل الدولة على إحداثه واستقطابها استثمارات قوية فى قطاع التعدين، كما أن لديها خبرة مباشرة مع قطاع البترول بمصر من خلال التعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، وأنها ستعمل على نقل خبراتها فيما حققته من نجاحات بكازاخستان لمصر، وكذلك ستعمل على أن يكون لها تجربة نجاح مماثلة هنا، كما أشاد بقرار مصر بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية كأحد المؤشرات الهامة على تحول مصر لدولة تعدينية، حيث إن ما قامت به مصر هناك تجربة مشابهة له تمت بكازاخستان وتمت بنجاح، كما أكد حرص الشركة على التواجد فى الدورة القادمة لمؤتمر مصر للتعدين.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والجيولوجى، وياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

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