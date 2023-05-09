الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 مصابين بانقلاب سيارة شرطة في أسوان

انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة

أصيب سبعة أشخاص بينهم 7 مجندون جراء انقلاب سيارة شرطة بمنطقة كيما في مدينة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 مجندون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار رفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين. 

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم: زياد محروس أحمد، 24 سنة، عماد أحمد خليل، 21 سنة، عبدالوهاب محروس عبدالحليم، 23 سنة، عبدالكريم علاء محمد، 21 سنة، خالد محمد السيد، 21 سنة، ومحمد سليمان محمد، 21 سنة، وجميعهم مجندون، وأصيب محمد أحمد محمد، 34 سنة، وهو مدني.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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