تزامنًا مع زيارة البابا تواضروس للفاتيكان: «الكاثوليكية»: نصلي ليبارك الله خطوات التقارب بين الكنائس

يصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لروما، اليوم، فى زيارة تستمر حتى 14 مايو الجارى، ومن المقرر أن يلتقي قداسته، البابا فرنسيس صباح غد الأربعاء.

وقال الأنبا باخوم رئيس اللجنة الأسقفية الكاثوليكية للإعلام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تصلي الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن يبارك الله لقاء قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، في روما.

وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحاته،: اللقاء يشهد الاحتفال بثلاثة مناسبات، ذكرى مرور 50 عام على اللقاء الأول بين قداسة البابا بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث، الذي عقد في روما يوم 10 مايو عام 1973، والذي تم فيه توقيع الاتفاقية المشتركة حول محتوى الإيمان الكريستولوجي المشترك، والتي كانت بمثابة نموذج لاتفاقيات مماثلة مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأخرى، تعترف هذه الاتفاقية بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى.

وتابع: تحتفل أيضًا بذكرى مرور 10 أعوام على زيارة قداسة البابا تواضروس الأولى إلى روما في عام 2013، بعد بضعة أشهر من انتخاب قداسة البابا فرنسيس وقداسة البابا تواضروس.

واستطرد الأنبا باخوم: وتحتفل بنهاية 1500 عاما من الخلافات الكريستولوجية حول مجمع خلقيدونية، لذا ترفع الكنيسة الكاثوليكية في مصرالصلوات، شاكرة محبة الله ، التي تفيض في قلوب أبنائه وتقودهم إلى أن يكونوا شهودا حقيقيين للوحدة حتى يرى العالم حضور يسوع ابن الله في وسطنا.

وأختتم تصريحاته لـ"الدستور": تصلي الكنيسة أيضا أن يبارك الله كل خطوات التقارب بين الكنائس في مصر، ويبارك عمل مجلس الكنائس في مصر.

برنامج زيارة البابا تواضروس

يشارك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازو المرقسية، في اجتماع بابا الڤاتيكان وإلقاء كلمة، ثم يشارك في اجتماع لوفدي الكنيستين، وصلاة مسكونية وليست طقسية.

ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس كلمة في الاجتماع العام لبابا الڤاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة التي يعتز بها بحسب ما صرح البابا تواضروس.

يصلي البابا تواضروس قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما للأقباط في كاتدرائية قدمتها له الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبناء الذين سيحضرون القداس.

جلسة ثنائية مع بابا الڤاتيكان سيكون موضوعها مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم، وأكد البابا تواضروس لن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.



