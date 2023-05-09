الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تطرد دبلوماسية كندية فى شنجهاى ردًا على إجراء مماثل

الصين
الصين

طردت الصين، اليوم الثلاثاء، دبلوماسية كندية في شنجهاي ردًا على قرار كندا بطرد دبلوماسي صيني في تورونتو، مما يفاقم التوتر القائم بالفعل في العلاقات بين البلدين بسبب مخاوف من النفوذ الصيني في كندا.

وطردت كندا، أمس الإثنين، الدبلوماسي الصيني تشاو وي بعد تقرير للمخابرات اتهمه بمحاولة استهداف نائب كندي انتقد معاملة الصين لأقلية الويجور.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الإثنين: "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن بكين طلبت من الدبلوماسية الكندية جنيفر لين لالوند مغادرة البلاد بحلول 13 مايو ردًا على "الأفعال غير المنطقية" لكندا.

وأضافت أن بكين تحتفظ بالحق في الرد بإجراءات أخرى.

وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز في 2018، ثم اعتقال بكين لكنديين اثنين بتهم تتعلق بالتجسس. وأطلق البلدان سراح الثلاثة في 2021.

وأعدت المخابرات الأمنية الكندية تقريرًا عن النفوذ الصيني في كندا في عام 2021. وتضمن التقرير معلومات حول التهديدات التي قد يتعرض لها عضو البرلمان المنتمي لحزب المحافظين مايكل تشونج وأسرته.

وتقول الصين إنها لم تتدخل قط في الشئون الداخلية لكندا وليست لديها مصلحة في ذلك. وقالت القنصلية العامة الصينية في تورونتو إن تقرير المخابرات الكندية "لا أساس له وعار تمامًا عن الصحة".

الصين كندا طرد دبلوماسي صيني النفوذ الصيني تشاو وي

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