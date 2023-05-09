الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 653 شاحنة و84 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 345 شاحنة و63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 308 شاحنات و21 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة امل  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2200 طن بضائع و205 شاحنات بميناء نويبع حيث يستعد  الميناء اليوم  لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين ايلة  وسينا، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1085 راكب بموانيها .

البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الأحمر مطار مرسى علم ميناء سفاجا اليوم ميناء نويبع

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