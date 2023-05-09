محافظ أسوان: تشغيل العبارات ليلًا ونهارًا بين ميناءى قسطل وأبوسمبل لاستيعاب الوافدين من السودان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين من دولة السودان الشقيقة في ظل تداعيات الأزمة الحالية، وذلك عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل، ومستشفى أبوسمبل الدولي، بجانب الموقف الدولي بكركر.

وفي هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه يتم لأول مرة تشغيل العبارات ليلًا ونهارًا بين ميناءي قسطل وأبوسمبل منذ افتتاحه في عام 2014، وذلك بهدف استيعاب الوافدين حيث تم وضع الشمندورات المضيئة في المسافة بين ميناءي حجر الشمس بقسطل، وأبوسمبل.

ولفت إلى أنه بناء على تكليفات القيادة السياسية والحكومة، فقد قامت المحافظة أيضًا بتركيب 45 عامود إنارة اعتمادًا على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وشباب المتطوعين، لتعاونهم الكبير مع الأجهزة الحكومية، مما ساهم فى تخفيف المعاناة عن الوافدين من دولة السودان.

وتابع أن موقف كركر الدولى يشهد جهودًا مكثفة للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات، وذلك بتذليل جميع العقبات، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى.

IMG-20230509-WA0012