الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير بمدينة فينزا الإيطالية

حريق ضخم في مصنع
حريق ضخم في مصنع للتقطير بإيطاليا

أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا عن اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير بمدينة فينزا في إقليم إيميليا رومانيا.

وقالت إدارة الإطفاء أن 60 من رجال الطوارئ يكافحون الحريق منذ الظهيرة، مشيرة إلى أن 15 منشأة تضررت من جراء الحريق.

ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات، وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد كإجراء احترازي.
 


وطالب المسؤولون سكان المنطقة وعددهم 530 شخصا بمغادرة المنطقة المحيطة، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وتعد عملية مكافحة الحريق عملية معقدة بسبب الكحول شديد الاشتعال، الذي جعل عمل خدمات الطوارئ يقتصر على حماية المنشآت غير المتضررة والمباني القريبة.

 

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