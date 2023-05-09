بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير بمدينة فينزا الإيطالية

أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا عن اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير بمدينة فينزا في إقليم إيميليا رومانيا.



وقالت إدارة الإطفاء أن 60 من رجال الطوارئ يكافحون الحريق منذ الظهيرة، مشيرة إلى أن 15 منشأة تضررت من جراء الحريق.



ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات، وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد كإجراء احترازي.



Dal decollo in elicottero alla conclusione delle operazioni di recupero: storia di un salvataggio a 1.300 metri d’altezza con gli occhi di un aerosoccorritore. Intervento #oggi nelle Valli di Lanzo, raggiunte e portate al sicuro due escursioniste in difficoltà#Torino #8maggio pic.twitter.com/ILM5CzorbT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023



وطالب المسؤولون سكان المنطقة وعددهم 530 شخصا بمغادرة المنطقة المحيطة، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.



وتعد عملية مكافحة الحريق عملية معقدة بسبب الكحول شديد الاشتعال، الذي جعل عمل خدمات الطوارئ يقتصر على حماية المنشآت غير المتضررة والمباني القريبة.



