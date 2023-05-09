فريدة سيف النصر تكشف عن الحوادث التى تعرضت لها بتصوير "عملة نادرة"

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، العديد من المواقف التي تعرضت لها خلال تصوير مسلسل "عملة نادرة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

أهم الحوادث التي تعرضت لها

وقالت "سيف النصر"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تعرضت للكثير من الحوادث خلال التصوير منها سقوط الديكور على رأسها، وكذلك سقوط الكاميرا مان على قدمها وتسببه في انفجار ظفرها، وكذلك خلال حفلة السبوع وأثناء تصفيقها كسر الخاتم في يدها ودخل في اليد الأخرى.

وأشارت إلى أن المخرج محمد العدل، طلب منها أن تبتعد عن الديكورات بسبب كثرة الحوادث التي تعرضت لها.

وأكدت خلال الحلقة أنها لا تؤمن بالنجم الخفيف ولكنها تتعرض للكثير من الأشياء الغريبة ومنها عندما سمعها أحد الأشخاص وهي تغني وأعجب بصوتها لإجادتها للمقامات طلب منها أن تغني وفي اليوم التالي ضاع صوتها ولم تسجل الأغنية.