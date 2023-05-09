الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة سيف النصر تكشف عن الحوادث التى تعرضت لها بتصوير "عملة نادرة"

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، العديد من المواقف التي تعرضت لها خلال تصوير مسلسل "عملة نادرة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

 

أهم الحوادث التي تعرضت لها

وقالت "سيف النصر"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تعرضت للكثير من الحوادث خلال التصوير منها سقوط الديكور على رأسها، وكذلك سقوط الكاميرا مان على قدمها وتسببه في انفجار ظفرها، وكذلك خلال حفلة السبوع وأثناء تصفيقها كسر الخاتم في يدها ودخل في اليد الأخرى.

 

وأشارت إلى أن المخرج محمد العدل، طلب منها أن تبتعد عن الديكورات بسبب كثرة الحوادث التي تعرضت لها.

 

وأكدت خلال الحلقة أنها لا تؤمن بالنجم الخفيف ولكنها تتعرض للكثير من الأشياء الغريبة ومنها عندما سمعها أحد الأشخاص وهي تغني وأعجب بصوتها لإجادتها للمقامات طلب منها أن تغني وفي اليوم التالي ضاع صوتها ولم تسجل الأغنية.

فريدة سيف النصر الحوادث تصوير عملة نادرة المخرج محمد العدل الديكورات

مواد متعلقة

مسلسل "عملة نادرة" الحلقة 30 والأخيرة.. فريدة سيف النصر تكشف حيلة نيللي كريم

فريدة سيف النصر لـ"الدستور": ماندو العدل يذكرني بالراحل عاطف الطيب

الحلقة 5 من «عملة نادرة».. فريدة سيف النصر تقرر إعطاء مكافأة لمن يبلغ عن «نادرة»

الأكثر قراءة

باكستان تعلن الإفراج عن 199 صيادا هنديا الجمعة المقبل

اقتصاديون: أسعار الفائدة فى بريطانيا قد تصل لـ4.5٪ فى مواجهة التضخم

فريدة سيف النصر تكشف عن الحوادث التى تعرضت لها بتصوير "عملة نادرة"

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير بمدينة فينزا الإيطالية

زلزال بقوة 4.6 يضرب ولاية تركية

فريدة سيف النصر تكشف سبب عدم زواجها بعد رحيل زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟