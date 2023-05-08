بفيلم "اليوم السادس".. المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة يحيي ذكرى وفاة داليدا

نظم المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة برئاسة المستشار الثقافي ديفيد سكلماني اليوم الاثنين، احتفالية خاصة لإحياء ذكرى وفاة الفنانة العالمية “داليدا”، والذي يوافق ٣ مايو، بعد 36 عام على رحيلها عام 1987 في فرنسا.

قام المركز الثقافي الإيطالي بعرض فيلم "اليوم السادس" للمخرج يوسف شاهين، ومن بطولة داليدا ومحسن محي الدين وشويكار وحمدي أحمد وصلاح السعدني وسناء يونس وعبلة كامل ومحمد منير، الذي عرض عام 1968، وتناول انتشار وباء الكوليرا في مصر في الأربعينيات.

قاعة العرض بالمركز الإيطالي

تضمنت الاحتفالية، حفل غنائي للمطربة “لويزا روسو” التي قدمت مجموعة من أجمل الأغاني الإيطالية، كما قامت بغناء أغنية “سالمة يا سلامة” للمطربة داليدا.

المطربة لويز

أنشطة المركز الثقافي الإيطالي

يعتبر المعهد الثقافى الإيطالي بالقاهرة إحدى الهيئات الرسمية لدولة إيطاليا كما أنه يعتبر المكتب الثقافى لسفارة إيطاليا بالقاهرة، ويهدف إلى تنشيط ونشر الثقافة الإيطالية فى مصر عن طريق تنظيم بعض لإحتفاليات الثقافية بالتعاون مع بعض المؤسسات الثقافية.

المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة

كما يقدم المركز الثقافي الإيطالي كل المعلومات عن الثقافة الإيطالية ونظام التعليم الجامعى الإيطالى، ويقوم بتنظيم دورات لغة إيطالية وعلى إتصال دائم باقسام اللغة الإيطالية فى خمس جامعات مصرية.

كما ينسق المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة أنشطته المختلفة مع المعاهد الثقافية الإيطالية فى منطقة البحر المتوسط و إفريقيا فى كل من دمشق، بيروت،طرابلس، تونس، الجزائر، الرباط، أديس ابابا، نيروبى، بريتوريا عن طريق تبادل المشروعات وتنظيم الأحداث الثقافية المشتركة.