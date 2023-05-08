إيفرتون يكتسح برايتون بخماسية ويحافظ على آماله في البريميرليج

حافظ إيفرتون على آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي، بعدما اكتسح نظيره برايتون ألبيون بنتيجة 5-1 اليوم الاثنين في إطار لقاءات الجولة الـ 35.

تقدم عبدالله دوكوري بهدفين لإيفرتون في الدقيقتين الأولى و29 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله جيسون ستيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أحرز دوايت ماكنيل الهدف الرابع لإيفرتون في الدقيقة 76 وبعدها بثلاث دقائق سجل أليكسيس ماك اليستير الهدف الوحيد لبرايتون، قبل أن يحرز دوايت ماكنيل الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد إيفرتون في جدول ترتيب البريميرليج إلى 32 نقطة ليغادر المركز قبل الأخير ويتقدم للمركز السادس عشر، وتوقف رصيد برايتون عند 55 نقطة في المركز السابع.

وابتعد إيفرتون عن منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي بفضل فوزه العريض على مضيفه برايتون 5 -1.

وعلى ملعب كرافين كوتاج كان فولهام انتصر على ليستر.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 48 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط عن مثلث الهبوط.