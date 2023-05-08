الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان يوجه رسالة للشعب السودانى والمجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية"

البرهان
البرهان

وجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رسالة للشعب السوداني عبر شاشة القاهرة الإخبارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: "أؤكد للشعب السوداني أن القوات المسلحة همها الأول الحفاظ على ممتلكات الدولة السودانية وسلامة المواطنين".

وأشار إلى أنه أرسل وفدا إلى السعودية، وأن المفاوضات بصدد إيقاف القتال وعودة الحياة، مردفًا: "لن نمضي في مبادرة لن تعيد الأمن والحياة للمواطنين، لا نريد مبادرة لوقف القتال، ونريد مبادرة لإعادة الحياة لوسط العاصمة، نمضي بخطى حثيثة في إتمام العمليات العسكرية المطلوبة بحيث لا تتأثر مناطق الخدمات".

البرهان يوجه رسالة للمجتمع الدولي 

كما وجه البرهان، الشكر للسعودية على استضافتها للمفاوضات، والشكر للولايات المتحدة الأمريكية، وكل الإخوة الذين سعوا لإيجاد الحلول.

وأردف: "لا نريد عمل منقوص يوقف القتال لفترة محدودة، ويعطي مشروعية لجهة معينة ويتجاهل هموم المواطنين واحتياجاتهم". 

كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري على دعمهم للشعب السوداني واستقبالهم لهم.

ولفت إلى أنه يعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم مسحوب بخروج جميع قوات الدعم السريع من الخرطوم، وإعادة الحياة للعاصمة السودانية أولًا، مردفًا: "حريصون على إيقاف الحرب في هذه النقطة وعدم توسعة دائرتها، نخشى انتقالها إلى الأقاليم الأخرى".

وأكد أن الشعب السوداني يقف إلى جانب القوات المسلحة وقال كلمته ضد الدعم السريع، وأن لا أحد سيتحدث عنهم حديث إيجابي، كل الولايات تساند القوات المسلحة. 

القوات المسلحة البرهان

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