الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» توفر الغاز الطبيعي لمنازل قرية الإخيوة بالشرقية

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال  البنية التحتية داخل قرية «الإخيوة» التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، كما قامت بتوصيل خطوط الغاز الطبيعي والمياه النظيفة والصرف الصحي لجميع منازل القرية، وذلك للارتقاء بالسكان معيشيًأ واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.

وفرت الكثير من المال للمواطنين

«إبراهيم جاد»، يعيش في قرية «الإخيوة» التابعة لمركز «الحسينية» بالشرقية عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب عدم توافر اسطوانات الغاز، وذلك تسبب في الكثير من المشاكل له ولسكان القرية، وتمنى فقط أن يتوفر الغاز  الطبيعي داخل قريته وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقامت بتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل بعد ترميمها.

وقال إبراهيم لـ«الدستور» بإن وجود هذه الخدمة  داخل القرية يجعل السكان فى حالة اطمئنان بتوافر الغاز الطبيعى فى منازلهم بشكل دائم، على عكس ما يحدث عند استخدام أسطوانات البوتاجاز التي كان هناك صعوبة كبيرة في توفيرها، إلى جانب أن توصيل الغاز الطبيعي يزيل عبء البحث عن هذه الأسطوانات، وذكر أن الغاز الطبيعى يسهم فى توفير الكثير من المبالغ لسكان القرية ، في الماضي كانوا ينفقونها فى شراء أسطوانات البوتاجاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا، نظرًا لعدم توافرها بالكميات المطلوبة داخل القرية.

أضاف أن مبادرة حياة كريمة وفرت أفضل الخدمات الأساسية لسكان القرية، وحولت أحلامهم التى حلموا بها لسنوات طويلة إلى واقع حقيقي، خاصة تلك الخدمات التى سهلت معيشتهم ووفرت لهم الحياة الهادئة، موضحًا أن المبادرة أهتمت بتجديد غالبية المنازل فى القرية، وعملت على توصيل مياه شرب نظيفة للمنازل بعد التجديد، وإصلاح وتطوير الوحدات الصحية القديمة داخل القرية، وكذلك الطرق الرئيسية والفرعية إلى جانب تجديد المدارس القديمة وإدخال أجهزة تعليمية حديثة، مختتمًا بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لسكان القرية الكثير من الخدمات، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري.

حياة كريمه الغاز الطبيعي قرية الإخيوة الشرقية السكان

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