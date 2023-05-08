وكيل طاقة النواب يحصل على الموافقة بتعديل المحطة التبادلية بقرية الشوينة

حصل النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على الموافقة خلال اجتماع لجنة النقل الاسبوع الماضي بشأن طلب الإحاطة الذي تقدم به منذ قرابة شهر بشأن إقتراح موقع المحطة التبادلية بقنا بقرية الشوينة بالجبلاو، وهذا الموقع الذي يقع بين السلامة والمدينة الصناعية بالصالحية ومحطة الصرف الرئيسية بالمخالفة لقانون الجبانات.



وقال الجبلاوي خلال تصريحات له، أن نجح في تعديل موقع المحطة التبادلية المزعوم إنشاؤها بقرية الشوينة بالجبلاو في قنا وذلك خلال طلب إحاطة تقدم به موضحا أنه تم تعديل موقع المحطة.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه استطاع أن ينقذ أكثر من 95% من المنازل الذي كان من المقرر إزالتها تنفيذا لتلك المحطة، مقدما الشكر للجنة النقل والمسؤولين على سرعة الاستجابة لمناقشة طلب الإحاطة.

وكان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها الي وزير النقل بصفته، بشأن اقتراح موقع المحطة التبادلية بقنا بقرية الشوينة بالجبلاو وهذا الموقع الذي يقع بين السلخانة والمدينة الصناعية بالصالحية ومحطة الصرف الرئيسية وجبانة الشوينة بالمخالفة لقانون الجبانات.

وأشار طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي إلى أنه رغم وجود أراضي فضاء على بعد كيلو من هذا المكان غير المناسب، والذي يتسبب في إزالة نصف القرية ومنازلها.