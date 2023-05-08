الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة بشأن اتهام موكله بسرقة إيصال أمانة وطرد زوجته

حسن شاكوش
حسن شاكوش

كشف محمد أبوالعلا محامي المطرب حسن شاكوش، عن تفاصيل المحضر الذي حرره موكله ضد زوجته، يتهمها فيه بترك المنزل دون علمه وسرقة 500 ألف جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حررنا محضرًا إنها تركت منزل الزوجية بدون علم زوجها، وأنه كان شايل 500 ألف جنيه، لم يجدهم".

ولفت إلى أن زوجة موكله حررت محضرًا تتهم زوجها بطردها من منزل الزوجية، وسرقته لإيصال أمانة، وقائمة المنقولات، ومشغولات ذهبية، معقبًا: "حسن لم يمضِ على إيصال أمانة، ولو وقع إيصال أمانة في الفرح الناس كلها هتشوفه، لو وقع قبلها هيبقى في منزل والدها".

وأردف: "بخصوص المشغولات الذهبية، بحوزتها حتى الآن، وحسن فوجئ بتركها منزل الزوجية".

وأردف: "زوجته تدعي أن إيصال الأمانة مؤخر صداق، هو أخذه، لكن الحقيقة لم يحدث أي اتفاقات، والمحضران أمام النيابة العامة وجار التحقيق، وننتظر رأي القانون". 

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