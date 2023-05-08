رئيس "المنيا الجديدة" يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان بالمدينة (صور)

عقد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى شركات الطرق والمرافق وشركات الإسكان والخدمات العاملة بالمدينة

حضر الاجتماع كل من المهندس أكرم أحمد البدرى، نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارات التنفيذ بالجهاز، والمهندس عصام بدوى المشرف العام على مدن شمال الصعيد بالهيئة.

وأكد المهندس عصام بدوي، المشرف العام علي مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية، علي دفع عجلة العمل ووضع الخطوط العريضة لأسلوب العمل بالجهاز في تلك الفترة طبقًا لتحديات ومقتضيات المرحلة الراهنة، والتأكيد على أهميتها في ضوء التوجيهات السيادية لتلك المرحلة.

ونوه بدوي إلى ضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم؛ لإنهاء كافة المشاريع فى المواعيد المحددة لها دون تأخير.

ومن جانبه، أكد خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة المشرف العام علي جهاز ملوي الجديدة، ضرورة الاهتمام بأعمال الطرق والمرافق وجودة تنفيذ عمارات جنة وكذلك عمارات مشروع سكن كل المصريين والجارى تنفيذها بالمدينة، والتأكيد على شركات الخدمات لسرعة إنهاء مشروع المدرسة والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية لتعمير وجذب السكان للمدينة.

وأشار المهندس عصام بدوي، المشرف العام علي مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات وفقًا لتوجيهات الدولة بتنفيذ المشروعات كاملة الخدمات والمرافق العامة.