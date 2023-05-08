الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "المنيا الجديدة" يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان بالمدينة (صور)

ملوي الجديدة
ملوي الجديدة

عقد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى شركات الطرق والمرافق وشركات الإسكان والخدمات العاملة بالمدينة 

حضر الاجتماع كل من المهندس أكرم أحمد البدرى، نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارات التنفيذ بالجهاز، والمهندس عصام بدوى  المشرف العام على مدن شمال الصعيد بالهيئة.  

وأكد المهندس عصام بدوي، المشرف العام علي مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية، علي دفع عجلة العمل ووضع الخطوط العريضة لأسلوب العمل بالجهاز في تلك الفترة طبقًا لتحديات ومقتضيات المرحلة الراهنة، والتأكيد على أهميتها في ضوء التوجيهات السيادية لتلك المرحلة. 

ونوه بدوي إلى ضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم؛ لإنهاء كافة المشاريع فى المواعيد المحددة لها دون تأخير.  

ومن جانبه، أكد خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة المشرف العام علي جهاز ملوي الجديدة، ضرورة الاهتمام بأعمال الطرق والمرافق وجودة تنفيذ عمارات جنة وكذلك عمارات مشروع سكن كل المصريين والجارى تنفيذها بالمدينة، والتأكيد على شركات الخدمات لسرعة إنهاء مشروع المدرسة والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية لتعمير وجذب السكان للمدينة.

وأشار المهندس عصام بدوي، المشرف العام علي مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات وفقًا لتوجيهات الدولة بتنفيذ المشروعات كاملة الخدمات والمرافق العامة. 

  

اجتماعا موسعا السوق التجاري المهندس خالد نايف المهندس عصام بدوي سكن كل المصريين

الأكثر قراءة

ضبط 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية خلال حملة بمركز كوم حمادة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

رئيس "المنيا الجديدة" يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان بالمدينة (صور)

بدعم من "حياة كريمة".. جامعة طنطا تُطلق قافلة طبية وبيطرية لقرية نواج (صور)

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

إحالة موجه عام العلوم بقها للتحقيق بتهمة تبديل أوراق الامتحانات بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟