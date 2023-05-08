الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلى يطلب عرض محمود متولى على متخصص فى أمراض القلب

جريدة الدستور

قرر الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عرض محمود متولي على طبيب متخصص في أمراض القلب؛ لإجراء فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالته.

وخضع متولي لإجراء أشعة على المخ أمس بأحد المراكز المتخصصة لتقديمها للطبيب بجانب تقديم فيديو مسجل يبين كيف حدثت الواقعة.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات والحصول علي السوبر المصري.

في المقابل استقر المدير الفني للأهلي على سفر الفريق إلى تونس غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى بطولة إفريقيا.

ويترأس البعثة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على إجراء اتصال هاتفى مع السفير المصرى فى تونس للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

فيما سافر كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي الإداري اليوم الإثنين، للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وملاعب التدريب والإقامة والانتقالات.

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة القادم في رادس.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين على هامش المران من أجل الحديث عن ترتيبات لقاء الترجي في موعد السفر والقائمة، وأيضًا بعض الأمور الفنية التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر أمام بيراميدز. 

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة غلق ملف السوبر المحلي ونسيان ما حدث في الإمارات خاصة بعد الراحة التي حصلوا عليها كنوع من المكافأة الفنية عقب تأجيل مباراة حرس الحدود في الدوري. 

وكلف كولر التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو، بتجهيز ملف عن مباراة السوبر والأخطاء الفردية التي وقع فيها اللاعبون ودور كل لاعب وأيضًا ملف عن الترجي التونسي سواء الغيابات أو المباريات التي خاضها سواء في الدوري أو في البطولة الإفريقية.

اجراء فحوصات أحمد أبوعبلة السوبر المصرى السويسري مارسيل كولر سيد عبد الحفيظ

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