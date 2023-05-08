الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بلغت 7 الاف حقل ارشادي.. "الزراعة" تنظم يوم حصاد القمح بالدقهلية

حصاد القمح
حصاد القمح

نظمت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح يوم حصاد بالدقهلية تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وقيادات وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور رضا محمد على، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بمتابعة حصاد وتوريد القمح، في كل محافظات الجمهورية لحث المزارعين على التوريد وتوعيتهم بأساليب الحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المحصول وتقلل نسبة الفاقد مؤكدا أنه هناك اهتماما غير مسبوقا من الدولة بمحصول القمح.

وأشار رئيس الحملة القومية للقمح، إلى أن الحقول الإرشادية هذا العام تجاوزت الـ 7 آلاف حقل على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مساحة القمح  بالدقهلية أكثر من 270 ألف فدان، ويوجد بها 39 موقعًا للتوريد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الاراضى جميع قيادات الوزارة بالانتشار في كافة المحافظات والتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد وتوريد القمح مؤكدا الهدف الأساسي هو حث المزارعين على توريد المحصول.

بلغت أمن آلاف حقل ارشادي بالمحافظات الزراعة تنظم يوم محافظة

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