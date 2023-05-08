انطلاق عرض "عن العشق والعشاق" على مسرح غزل المحلة

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، أمس الأحد، انطلاق الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "عن العشق والعشاق"، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض المسرحي المأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، "روميو وجوليت"، في قالب اجتماعي استعراضي بطابع صعيدي من جنوب مصر، حيث تتفاوت الطبقات الاجتماعية وتظهر خلال الأحداث الصراعات الكبيرة بين عائلتي "العزايزي" و"المناصرة"، فيما تتشابك أحداث المسرحية بعد قصة الحب التي تنشأ بين أحد شباب القرية "رحيم"، وبين فتاة من عائلة المناصرة "بدور"، وتحاول العائلتين إجهاض هذا العشق ومنعهما من الزواج.

العرض المسرحي بطولة مجموعة من فناني فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، من بينهم: أحمد المزين "رحيم"، بسنت شميس "بدور"، نومير عدلي، في دور الشيخ صابر، وفريدة المصري، مصطفى شوشة، أحمد الطحاني، سارة أحمد، بسملة سامح، محمود بيومي، أحمد الصعيدي، محمد شلباية، دراماتورج حسام العجوز، ألحان حسام الشريف، تصميم دعاية جون رؤوف، ديكور وملابس رانيا حداد، أشعار مجدي الحمزاوي، استعراضات خالد قنيدة، إخراج شاذلي فرح، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الغربية ضمن النشاط المسرحي بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ويستمر عرضه لمدة أسبوع.

7350d580-7b7d-422b-a1e0-6317731dcacc