لزيادة صادرات القطاع.. غرفة الأخشاب و"لتصديري للأثاث" تنظم ندوة "طور وصدر"

تنظم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث، وشركة وايت كورب White Corp، غدا الثلاثاء، ندوة و ورشة عمل تحت عنوان "طوَّر و صدَّر".

وبحسب بيان للغرفة، فان الندوة ستستعرض برنامج طوَّر وكيفية الاستفادة منه والتسجيل في سلسلة من ورش العمل التي ستقام بالمناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية لتطوير قطاع صناعة الاثاث و الأخشاب.

كما تناقش الندوة المشاكل التي يواجهها أصحاب المصانع، وكيفية تحسين العمليات الصناعية بالمصانع، وكيفية رفع جودة المنتجات، ومنصات متعددة لبيع منتجك، والحصول على تمويل وتأجير تمويلي للمعدات،وجاهزية منتجك للتصدير بمساعدة المجلس والغرفة.

وتهتم جميع الغرف الصناعية برفع قدرات وحجم التصدير خلال الفترة المقبلة،عن طريق استراتجية خاصة بكل قطاع تستهدف رفع قيمه الصادرات المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.