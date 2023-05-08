بعد مخاوف من ترشحه للرئاسة.. سيدة أمريكا الأولى تدعم صحة بايدن بنظام غذائي

تثير صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا المخاوف ،لاسيما مع إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

- مخاوف حول صحة بايدن

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن السيدة الأولى جيل بايدن تحاول الحفاظ على صحة الرئيس الأمريكي، كما تحرص على تقديم الطعام الصحي له رغم تفضيله الكربوهيدرات على الخضراوات.

ووفقا للموقع الأمريكي تحاول السيدة الأولى أن يكون طعام الرئيس مقتصرا فقط على الأسماك والخضروات وغيرها من الطعام الصحي، وذلك كخطوة أولى للحفاظ على صحة بايدن المرشح لانتخابات 2024.

ووفقا لمصادر من داخل البيت الأبيض لموقع أكسيوس، فان بايدن يشبه الأطفال في شهيته للطعام حيث يميل إلى الاطعمة غير الصحية مثل زبدة الفول السوداني وشطائر المربى، والمكرونة.

- ورم سرطاني وضعف التركيز يهدد صحة بايدن

وسبق وكشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية في مارس الماضي، عن تدهور الوضع الصحي جو بايدن عقب عملية جراحية تضمنت إزالة ورم سرطاني أثر على حركته.

لكن كيفن سي أوكونور، طبيب الرئيس بايدن، قلل من خطورة الورم بحسب الصحيفة، واعتبر وقتها إن الورم سرطانيا لكنه "صغير"، كما أنه من سرطان "الخلايا القاعدة" الذي يصنف ضمن أنواع السرطان الشائعة وغير المميتة من سرطان الجلد.

وكان الحديث عن صحة بايدن العقلية قد أثار الجدل بشأن صحته، وذلك بسبب قلة تركيزه في لقاءات رسمية وتصريحات صحفية، مثل سؤاله في إحدى اللقاءات عن وجود نائب رغم أنه كان متوفيا منذ فترة، هذا بخلاف خلطه بين أسماء الدول والشخصيات بشكل متكرر.

ويخشى الديمقراطيون من تأثير صحته على مستقبل فوزه، خاصة بعد ظهوره أكثر من مرة وهو يسقط ويفقد توازنه خلال صعوده الطائرة الرئاسية أكثر من مرة.

- استطلاع رأي يظهر تفوق ترامب على بايدن

وأشار استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "ABC News" و صحيفة واشنطن بوست، أن 68 % من الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كبير في السن جدًا بالنسبة لتولى فترة رئاسية أخرى في البيت الأبيض، وسط مخاوف من انخفاض نسبة التصويت المؤيدة لبايدن في انتخابات 2024 لصالح منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي الفترة الماضية ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة العام المقبل 2024 وسط مخاوف بسبب عمره الكبير حيث يبلغ الرئيس بايدن 80 عاما.

ووفقا لاستطلاع "ABC News" وواشنطن بوست المشترك، يرى 44% ممن خضعوا للاستطلاع أن الخصم المحتمل لبايدن، دونالد ترامب، كبير في السن أيضا " يبلغ من العمر 76 عامًا، بايدن ، 80 عامًا".