الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف طريق "بلوط/منشأة خشبة" بالقوصية ضمن خطة العام المالي بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال إعادة رصف طريق "بلوط / منشأة خشبة" بالقوصية بطول 4.5 كم ضمن خطة الرصف للعام المالي 2022/2023 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى المرور الدوري والمتابعة المستمرة والتأكيد على مراعاة معايير الجودة والاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية، طبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة ورفع قدرات البنية الأساسية وتنفيذ خطط التنمية الموضوعة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذها.

وأوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية أنه جاري استكمال أعمال اعادة الرصف لطريق "بلوط/ كوبرى ابو حمار" بطول 4.5 كم تحت إشراف رباح حمدي محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة حيث ينضم هذا الطريق الى أعمال إعادة الرصف التي تنفذها الوحدة المحلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 التي شملت شبكة موسعة من الطرق منها طريق منشاة خشبة / كوبرى ابو كليله بالتتالية بطول 4.8 كم ، وطريق يخدم ويربط قرى (منشأة خشبة ، التتالية ، عرب التتالية).


يأتي هذا فضلاً عن رصف إنشائي جديد لطريق طراد النيل بطول 4.25 كم الذي يربط قرى (فزارة ، دير القصير ، نزالى جانوب ، تناغا ، بنى زيد ، بنى قرة ، وعزب القصير وعزبة يونس ، عزبة عطا ، عزبة ابو الليف ، عزبة ابو الليل ، عزبة مبروك ، عزبة خلف ، عزبة فيومي) وذلك بعد التأكيد على عدم وجود اى اعمال مرافق على الطريق لكونه طريق إنشائي مشيراً إلى ربط الطرق الرئيسية لتكوين شبكات طرق بالقرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال وزيادة الفرص الاستثمارية المختلفة بشتى المجالات.

IMG-20230508-WA0031
IMG-20230508-WA0031
IMG-20230508-WA0032
IMG-20230508-WA0032
IMG-20230508-WA0034
IMG-20230508-WA0034
IMG-20230508-WA0035
IMG-20230508-WA0035
IMG-20230508-WA0030
IMG-20230508-WA0030
IMG-20230508-WA0033
IMG-20230508-WA0033
IMG-20230508-WA0029
IMG-20230508-WA0029
استكمال أعمال اعادة رصف الاستثمارية الخدمات المقدمة للمواطن الخطة الأستثمارية الموحدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات الجاري تنفيذها المقدمة للمواطنين المواصفات الفنية الوحدة المحلية

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

خبيرة اقتصاد: يجب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل النقل والتصدير

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟