اقتراب ميسي وبوسكيتس وألبا من الانتقال للهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في فترة يحق له خلالها التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.



ووفقًا لما ذكره برنامج إل شرنجيتو الإسباني، في بث عبر منصة تويتش، فإن ليونيل ميسي وافق بالفعل على الانضمام لصفوف الهلال السعودي.

وسبق أن تحدثت تقارير صحفية عن موقف انضمام ليونيل ميسي، وكان آخرها صحيفة "سبورت" أمس والتي أشارت إلى أن الهلال يتفاوض مع ميسي واثنين من لاعبي برشلونة للانضمام لصفوفه.. طالع التفاصيل من هنا.



وأكد البرنامج أن سرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري أيضًا وافق على الانضمام للفريق السعودي، مشيرًا إلى أن المفاوضات مازالت جارية مع جوردي ألبا.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني لاستعادة خدمات ليونيل ميسي، والذي رحل عن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر بسبب فشل النادي في تجديد عقده.