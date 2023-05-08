"إكسترا نيوز" تعرض الصور الأولى من إجلاء العالقين فى ميناء بورتسودان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" الصور الأولى من بدء إجلاء العالقين المصريين وآخرين من الجنسيات المختلفة من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية.

ووثقت اللقطات عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام إلى أرض الوطن.

وتواصل مصر عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ حيث تتوالى رحلات عودة المصريين جوًا وبرًا على مطار شرق القاهرة ومعبري أرقين وقسطل، وسط اتخاذ كل الإجراءات للتيسير على المصريين العائدين من السودان.

0-09-90

243434

75758