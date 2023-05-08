الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على صناع وكلمات أحدث أعمال رامي جمال الغنائية "كلمة سلام" (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح النجم رامي جمال أحدث اعماله الغنائية بعنوان “كلمة سلام” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون رامي جمال في أغنية “كلمة سلامة” والذي طرحها على طريقة الـ"سنجل" مع كل من الشاعر الغنائي محمد جمعه، والموزعان الموسيقيان ادهم دهيمه والهامي دهيمه، وميكس وماستر احمد حسام وتصميم الفيديو احمد بدر، والأغنية من ألحان رامي جمال.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش كلمة سلام دي ماتقولهاش وبلاش تسيبني حبيبي بلاش أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام أول معاد ما اترتبلوش يبقى الأخير متحددلوش ويا رب ما تخليني أبعد وكمان حبيبي متبعدهوش إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام”.

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان “لحظة بعادك” وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمود انور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

 

ومن المقرر أن يطرح رامي جمال خلال الفترة المقبلة عدد من الأغنيات المنفردة بشكل متتالي والتي تعاون فيها مع كبار الشعراء والمحلنين والموزعين الموسيقيين من مصر والوطن العربي,

النجم رامي جمال رامي جمال كلمة سلام يوتيوب أغنية “كلمة سلامة” لحظة بعادك

الأكثر قراءة

50 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ2550

القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات النقل في يومها الثالث

ممثلة النيابة العامة فى جريمة قاتل زوجته بالنزهة: "طغى عليه الشك حتى أنهى حياتها"

بدء إجلاء مصريين وآخرين من السودان بسفينة حربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟