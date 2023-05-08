تعرف على صناع وكلمات أحدث أعمال رامي جمال الغنائية "كلمة سلام" (فيديو)

طرح النجم رامي جمال أحدث اعماله الغنائية بعنوان “كلمة سلام” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون رامي جمال في أغنية “كلمة سلامة” والذي طرحها على طريقة الـ"سنجل" مع كل من الشاعر الغنائي محمد جمعه، والموزعان الموسيقيان ادهم دهيمه والهامي دهيمه، وميكس وماستر احمد حسام وتصميم الفيديو احمد بدر، والأغنية من ألحان رامي جمال.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش كلمة سلام دي ماتقولهاش وبلاش تسيبني حبيبي بلاش أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام أول معاد ما اترتبلوش يبقى الأخير متحددلوش ويا رب ما تخليني أبعد وكمان حبيبي متبعدهوش إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام”.

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان “لحظة بعادك” وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمود انور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

ومن المقرر أن يطرح رامي جمال خلال الفترة المقبلة عدد من الأغنيات المنفردة بشكل متتالي والتي تعاون فيها مع كبار الشعراء والمحلنين والموزعين الموسيقيين من مصر والوطن العربي,