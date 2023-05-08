جبر: الإعلام المصرى يعمل بشكل محايد ومنفتح على الجميع ويتعامل مع كل الأطراف

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الروسي جيورجي بوريسينكو، والوفد المرافق له والذي ضم كلًا من الفير حاميتوف مدير مكتب وكالة "روسيا سيغودنيا" في مصر، وناديا سيزوفا مديرة راديو سبوتنيك العربي؛ وإيليا فوديانوف الملحق الإعلامي بالسفارة، وذلك بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على دراسة توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين البلدين، وتبادل الخبرات الإعلامية في كل المجالات خاصة في التدريب الإعلامي المشترك، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب رئيس المجلس بالحضور، مؤكدًا أن الإعلام المصري يعمل بشكل محايد ومنفتح على الجميع ويتعامل مع كل الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا، خاصة أن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الروسي جيورجي بوريسينكو، أن العلاقات المصرية الروسية متجذرة وتمتاز بقوتها على مدار التاريخ منذ بدايتها في الخمسينيات، مشيرًا إلى أنه كانت هناك اتصالات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتهنئة بمرور 80 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، كما تم التواصل مع سامح شكري وزير الخارجية المصري للاحتفال بهذه الذكرى.