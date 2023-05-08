الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أول تحرك برلمانى بشأن تدريب أئمة وخطباء وزارة الأوقاف

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تدريب أئمة وخطباء وزارة الأوقاف، حيث أوضح أنه ورد العديد من الشكاوى بشأن العقبات التى تواجه تعيينات أئمة وخطباء وزارة الأوقاف الجدد، حيث اشترطت الوزارة على الأئمة والخطباء الجدد اجتياز الاختبارات المقررة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعيين كإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وأن مدة الدورة هي ستة أشهر.

وأكمل هشام الجاهل: تفاجأ الأئمة والخطباء الجدد بأنه لابد من حضور دورة تدريبية لمدة ٦ أشهر بكلية الضباط الاحتياط بالإسماعيلية مع العلم أنه لا يوجد أى مقابل مادى أثناء هذه الفترة، مع العلم أن معظمهم متزوج ويعول والكثير منهم فى أماكن متفرقة فى أنحاء الجمهورية ويتكلفون المواصلات واﻻنتقاﻻت مما يتكبدون معه الكثير من اﻷموال والصعوبات الخاصة بخوض الدورة التدريبية.

وتابع: ومع ذلك قضي اﻷئمة والخطباء الجدد مدة شهرين من الدورة التدريبية، التى مدتها ستة أشهر، لكن الوضع يزداد سوءًا والمعنويات منخفضة تمامًا، خاصة أن نظام الإجازة بالدورة التدريبية أن يتم حضور ١١ يومًا وإجازة ٣ أيام، وذلك بصفه مستمرة طوال مدة التدريب، وهذا شيء مرهق للغاية كون معظمهم يقطنون محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية مما يسبب ضيقًا ماديًا ونفسيًا وبدنيًا شديدًا.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بتخفيض المدة للدورة التدريبية بدﻻ من ستة أشهر أن تكون ثلاثة أشهر، وأن يتم السماح بأن تكون هناك إمكانية الحضور إلكترونيا كونها مرهقة للغاية ومكلفة ماديا وجسديا وﻻ يوجد بدل انتقاﻻت من جانب الوزارة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة النائب هشام الجاهل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف هشام الجاهل عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب مجلس النواب وزارة الأوقاف

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