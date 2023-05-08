برلمانى: الدولة اتخذت إجراءات هامة لتحسين بيئة الاستثمار

أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الهامة لتحسين بيئة الاستثمار، سواء فيما يتعلق ببنية أساسية أو بنية تشريعية ومن المفترض أن تترجم الحكومة هذه الخطوات لواقع، وهو الأمر الذي يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة.

وقال "محسب": "ليس من العدل أو حتى الوطنية والانتماء أن يخرج علينا رجل أعمال بعينه ويصدر نظرة سوداوية عن الاقتصاد أو الاستثمار في مصر"، موضحا أنه كان لزاما عليه أن يخرج ويتحدث عن الإيجابيات وإن كانت هناك سلبيات فليطرح حلولا لها، فجلد الذات هنا غير مبرر لأنه قد يدفع مستثمر أجنبي للعدول عن الاستثمار في مصر بسبب تصريحات خرجت دون وعى أو ادراك بالمسئولية.

وأضاف أن الدولة لها حق على الجميع ورجال الأعمال تحديدا قبل المواطنين وبدلا من أن يساعد رجال الأعمال مصر في هذه الأزمة نجد منهم من يخرج ليسيء للبلاد بدلا من أن يطرح حلول أو يقدم مساعدة للوطن الذي كسب منه وكون ثروات طائلة، وللأسف حين يحتاجه الوطن يخرج ليروج للاستثمار في دول أخرى.

وأشار إلى أن البعض يتحدث عن تدخل الدولة وهنا سؤال يطرح نفسه حينما تنأى الدولة بنفسها عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتترك المواطنين فريسة دون برامج حماية اجتماعية لتخفيف حدة آثار الأزمة العالمية فهل يستقيم ذلك؟

وتابع: "مصر كانت وستظل سوق واعد للغاية وأي مستثمر لن يغفل الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان في شمال إفريقيا والمنطقة، كما أن المقومات الاقتصادية لمصر تجعلها بيئة خصبة طوال الوقت للاستثمار والدليل أن صافي الاستثمار المباشر وصل إلى ٨،٩ مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ كأكبر بلد جاذبة للاستثمار في إفريقيا".

ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، إلى أنه ينبغي التحلي بالمسئولية قبل إطلاق الاتهامات والتصريحات التي تهدف في المقام الأول لكبح جماح الاستثمار في مصر وليس تشجيعه فالمسئولية وحب الوطن يحتمان علينا جميعا التكاتف والدعوة للتفاؤل والأمل لا للانكسار والإحباط.