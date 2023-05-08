اليوم.. المقاولون يسعى للخروج من دائرة النتائج السلبية على حساب الحمام

يسعى المقاولون العرب للخروج من دائرة النتائج السلبية، عندما يواجه فريق الحمام المطروحي في التاسعة مساء اليوم، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب رغم وجوده في المركز السادس بجدول الدوري برصيد 37 نقطة الا أنه يعاني من تراجع شديد على مستوى النتائج، ولم يحقق الفوز في أخر عشر مباريات خاضها سواء في الدوري أو بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ولم يسجل في المباريات العشر سوى 6 أهداف فقط لذلك يسعى للخروج من دائرة النتائج السلبية والعودة للانتصارات والتأهل لدور ال16 .

شوقي غريب الغاضب من أداء لاعبيه في المباريات الأخيرة سيجري تغييرات في التشكيل الأساسي بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين إضافة لرغبته في تجربة بعض البدلاء والناشئين لتجهيزههم لمباريات الدوري.

على الجانب الآخر يتواجد الحمام في المركز العاشر بجدول المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني برصيد 29 نقطة وتعادل في أخر مبارياته مع الجمهورية شبين بدون أهداف وحرص تامر فاروق المدير الفني للفريق على تحفيز لاعبيه، وطالبهم باستغلال تراجع نتائج المقاولون واللعب بدون خوف خاصة أن المباراة فرصة لهم لاثبات وجودهم وتسويق أنفسهم.

وسيعمل مدرب الحمام على امتصاص حماس لاعبي المقاولون في بداية المباراة والإبقاء على نتيجة التعادل أطول وقت ممكن حتى يتسرب القلق للاعبي المقاولون ويصابوا بالتوتر الذي سيؤثر على أداءهم ودرجة تركيزهم، وهو مايتم استغلاله لخطف هدف يحسم المباراة لمصلحة الحمام.

وتأهل الحمام لدور ال32 بعدما فاز في الدور التمهيدي الثالث على الأوليمبي 4-2 وفاز في الدور التمهيدي الرابع على سبورتنج 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي .

يدير المباراة محمود حسين، ويساعده شريف عبد الحكيم ومحمود خلف، ومعهم محمد رجب حكمًا رابعًا.