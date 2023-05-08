الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الأسقفية": الله يريدنا أن نشعر بالفرح الذي يمنحه لنا طوال الوقت

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداسا لرعية ميانمار وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

و قال رئيس الأساقفة في عظته، أحياناً لا نخصص مكاناً للرب ولكنه دائماً يريد أن يشغل مكاناً في قلوبنا، فإن صار الله في الوسط، ستدور كل أمور حياتنا حوله، كما شدد أن الله غفر لنا خطايانا وأعطانا سلاماً وتصالحا مع أنفسنا.

وأكمل  الدكتور سامي فوزي، الله يريدنا أن نشعر بالفرح الذي يمنحه هو طوال الوقت، وبوجوده في وسطنا، يجعلنا الله نافعين فهو قد أعطانا فماً لنسبحه ولنتحدث بالحق وقلباً لكي نحبه ونحب الناس من حولنا، واختتم الرب يقودنا في حياتنا وبوجوده معنا يجعلنا أقوياء، إذ يرسلنا لنحقق مشيئته بقوة الروح القدس.

وعلى صعيد آخر، نظمت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية بمصر وبالتعاون مع الطوائف المختلفة يوماً مخصصاً للصلاة من أجل السودان، بالإضافة لفترات التسبيح وقراءات من الكتاب المقدس بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال  رئيس الأساقفة فى كلمته، أحياناً يصعب التفرقة بين الأخبار الحقيقة والكاذبة، ولكن الله يرى ويعرف ويتحكم في كل شيء، حيث صلى من أجل الأطراف المتنازعة ومن أجل السلام في السودان وشعبها.

كما رحب القس ياسر كوكو بقادة الكنائس والقساوسة وكل الحاضرين، وشكر الله على تلك الفرصة وعلى الشركة والاتحاد بين الطوائف المختلفة للصلاة من أجل السودان، مؤكداً أن الصلاة مفتاح لكل الأزمات.

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