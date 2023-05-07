الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوثائقية.. في تسجيل نادر يوسف إدريس: سر تعاسة 90% أنهم يعملون بمهن لا يحبونها

يوسف إدريس
يوسف إدريس

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيلًيًا عن قصة حياة القاص والأديب يوسف إدريس، وقال نجله سامح، إنه ذات مرة دخل في نقاش مع والده وقال له "لقد تخرجت في كلية الطب، وكان دخولها طوال الوقت صعبًا، وتخرجت بتوقف، فكيف ضحيت بذلك حتى تكون كاتبًا وهذا ليس مضمونًا؟".

وأضاف أن والده رد على سؤاله قائلًا: "أنا أدركت عندما كتبت أول مجموعة قصصية وأنا في نيابة الجراحة إن عندي موهبة ربنا بعتهالي والموهبة دي حجمها أنا مش مدرك ضخامته".

سبب اكتشاف موهبة الكتابة لديه

وقال يوسف إدريس في تسجيل صوتي نادر له، "لحسن حظي إني صادفت كتاب شباب من سني في كلية الطب والحركة الوطنية واشتغالي بها والمظاهرات والمؤتمرات خلتني أخرج مجلات واختلط بالكتابة الجماعية وعلى طول حسيت إني كاتب، ويمكن لو لم يحدث ده ماكنتش بقيت كاتب"، مؤكدًا أن اكتشاف النفس مهم جدًا وأنه يعتقد أن سر تعاسة 90% من الناس أنهم يعملون في أشياء لا يحبونها.

قناة الوثائقية يوسف إدريس موهبة الكتابة تعاسة الحركة الوطنية كلية الطب

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