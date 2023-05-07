مانشستر يونايتد يخسر من وست هام.. ويشعل الصراع على التأهل لدورى الأبطال

خسر فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2022-2023.

مانشستر يونايتد هدد مرمى وست هام يونايتد، في الدقيقة 18، عندما اقتحم ماركوس راشفورد، منطقة جزاء وست هام، من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، ليسدد الكرة، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وتمكن الجزائري سعيد بن رحمة، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 27، بتسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، تعامل معها ديفيد دي خيا بشكل سيء.

لاعبو مانشستر يونايتد حاولوا التعديل، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق أنتوني في الدقيقة 37، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

استمرت محاولات مانشستر يونايتد لكن دون جدوى، ليتلقوا الهزيمة الثانية لهم تواليًا بعد الخسارة أمام برايتون في المباراة الماضية، بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - فيكتور ليندولف - لوك شاو - آيرون وان بيساكا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست.

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ويليانز - فريد - مارسيل سابيترز - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال - جادون سانشو.