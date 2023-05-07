أشرف سيف: ابتعدت عن الفن 15 عامًا ولكني لم اعتزل

قال الفنان أشرف سيف إنني لم اعتزل الفن وأن سر ابتعادي عن الفن لمدة ١٥ سنة تقريبًا، يرجع إلى أن معظم الأعمال التي كانت تعرض عليه كانت أقل من المستوى ولا تتناسب مع قدمته من أعمال فنية.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة ، أن الفن رسالة عظيمة ودورها مهم في المجتمع ولابد أن تكون الأعمال التي أقدمها على قدر تلك المسئولية.

وعن والده النجم الكوميديان الراحل وحيد سيف، أكد بأن اسمه الحقيقي ليس وحيد إنما مصطفى سيد احمد سيف ، واسم وحيد يرجع إلى حبه لفريد الأطرش واسم وحيد في معظم أفلامه بالإضافة إلى أنه كان منطوي.

وعن طفولته، أجاب أنا كنت طفل هادئ وخجول جدًا، وبتجيلي حالات اكتسب فيها الجرأة مع نفسي لدرجة أني وقفت على صور البلكونة وأمي لحقتني، وكنت غير كل الأطفال بفرح بالقصص أو بالألعاب وبحب القراءة وده اللي نفعني جدًا، لدرجة أني لما كتبت موضوع تعبير وأنا صغير اعتقد أن أحد الأشخاص كتبه لي، ولم يصدق إلا لما سألني فى الكلام اللى كتبته.

وتابع أشرف أن صوته حلو وغنى فى مسلسلات و مسرحيات كثير، وأيضًا تتر مسلسل "خشوع" إنتاج قطاع الإنتاج.