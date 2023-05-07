الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر: هذه التصرفات البسيطة تجعلك تأكل من حرام (فيديو)

د. ربيع الغفير
د. ربيع الغفير

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز أبدا استعمال ممتلكات العمل فى المصالح الشخصية، مضيفا: "لو كتبت رقم تليفون خاص بك على ورقة مملوكة للشركة، لو عملت تليفونات من الشركة اللى بتشتغل بها هتتحاسب عليها يوم القيامة".


وتابع الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المؤسسة أو الشركة لها ممتلكات، غير مسموح استخدمها فى الأمور الشخصية، حتى لو شخص شغال معاك فى الشركة وأنت رئيسه وأخدته شغلته معاك فى حاجة تانى، لازم تقف وتحاسب نفسك لأن ده واقع مر حذرنا منه سيدنا النبى من 1400 سنة، أوعى تمشى بعدوى الفساد وتقول كل الناس بتعمل كده وتعمل حاجة تفكرها صغيرة لأن لو 100 مليون عملوا كده هتبقى كارثة كبرى"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام". 


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.


وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

https://www.youtube.com/watch?v=IM-mG6DrLSQ

 

 

الدكتور ربيع الغفير الدراسات الإسلامية ممتلكات العمل استعمال ممتلكات العمل هتتحاسب عليها يوم القيامة

الأكثر قراءة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

صحة الشيوخ توصى بـسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الاستقبال بحميات المنيا

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن