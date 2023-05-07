الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لندن الأولمبي معقل فريق “الهامرز”.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - فيكتور ليندولف - لوك شاو - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ويليانز - فريد - مارسيل سابيترز - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال - جادون سانشو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الخامس، فيما يتواجد وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد وست هام يونايتد الدورى الانجليزى راشفورد

الأكثر قراءة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

صحة الشيوخ توصى بـسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الاستقبال بحميات المنيا

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن