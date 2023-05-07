تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام فى الدورى الإنجليزى

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لندن الأولمبي معقل فريق “الهامرز”.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - فيكتور ليندولف - لوك شاو - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ويليانز - فريد - مارسيل سابيترز - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال - جادون سانشو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الخامس، فيما يتواجد وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.