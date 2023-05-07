الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكشكى: الحوار الوطنى انتقل من النخبوية للشعبية والمناقشة فى الشوارع

الكشكي
الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضور مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تخوفات الناس من الحوار الوطني في محله، وهم جزء من المجتمع وشركاء حقيقيين في الحوار الوطني، بل هم الضمانة لنجاحه، لأنه أصبح ملكا للمجتمع كله.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد، في برنامج "الحوار الوطني" على فضائية "إكسترا نيوز" أن المتخوفين هم الدافع لكل الأطراف القائمة على الحوار إلى المزيد من المسؤولية، مردفا: "الآن نحن أمام حوار جاء في توقيت مختلف عن العالم كله، التحديات تحيط بمصر وهي في القلب من العالم والمواطن يحدوه الأمل، فبات الحوار الوطني منصة يعقد عليها الآمال لتحقيق المكاسب.

ولفت إلى أن ردود الأفعال على الحوار الوطني، وانتقاله من النخبوية للشعبية وتحوله لمادة مناقشة في الشوارع والمقاهي، وضع مسئولية إضافية على عاتق المشاركين فيه، لأن النتائج ستعود على المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولفت إلى أن المحور السياسي كان أقل المحاور في نسبة تقديم المقترحات لمجلس الأمناء، بنسبة 29%، ولكنه متقاطع مع المحاور الأخرى ولا يمكن فصله عنها، وأصبح على كل المشاركين الانتقال من المقترحات السياسية إلى مقترحات قابلة للتنفيذ.

الحوار الوطنى الكشكي جمال الكشكي شعبوية الحوار الوطني “إكسترا نيوز”

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