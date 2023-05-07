الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التمويل الدولية لشمال إفريقيا": نستهدف توفير 830 مليون دولار لصالح مصر

مؤسسه التمويل الدولية
مؤسسه التمويل الدولية

قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، شيخ عمر سيلا، إن المؤسسة تستهدف توفير 830 مليون دولار لصالح مصر تمثل محفظة تعاون إنمائي خلال العام المالي 2023.

وأضاف سيلا، في كلمته بمؤتمر إعلان الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 بين مصر والبنك الدولي، اليوم الأحد، أن المؤسسة وفرت 3,2 مليار دولار استثمارات لصالح مصر منذ عام 2018، التي تم توجيهها لصالح قطاعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والبنوك التجارية والرعاية الصحية وغيرها.

يُعقد المؤتمر برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

مؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا دولار تعاون إنمائي مصر والبنك الدولي ريادة الأعمال الشركات الناشئة

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