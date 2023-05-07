رنا "ملكة الشموع".. تصنع "تحف وأنتيكات" وأشكال ديكورية فواحة

استخدمت الشموع قديمًا كأداه للتنوير، وحديثا أصبحت صنعة يحترفها عدد من الأشخاص حتى ان البعض طورها لأشكال ديكورية وفواحات عطرية وغيرها من الأشكال، وهنا قررت رنا دخول مجال الشموع لتحترف تلك الصنعة وتضع فيها كل أفكارها وإبداعتها لتصبح "ملكة الشموع".

رنا أحمد سيد صاحبة الـ33 عاما، زوجة وأم لطفل، تخرجت من كلية آداب جامعة القاهرة، وبدأت في مشروع الشموع منذ عام 2020، حتى أصبحت متخصصة في مجال الشموع المعطرة وشموع الديكور.

تقول رنا ملكة الشموع في حديثها لـ"الدستور" إنها تحب عملها في الشموع ولديها شغف كبير به تخرج فيه كافة أفكارها وإبداعتها، مشيرة إلى بدايتها منذ قرابة ثلاث سنوات مضت، أنها بدأت بشمعة واحدة بشكل واحد إلى أن بدأت في تطوير ذاتها وشغلها وإدخال أفكار جديدة ومختلفة لمجال الشموع لكي تصبع مميزة ومختلفة عن غيرها في هذا المجال.

تابعت إنها في الوقت الحالي أصبح لديها 40 منتج وفكرة جديدة وأصبح لديها العديد من محبي ومتابعي لعملها في مجال الشموع والتي من خلال تطويرها والإبداع فيها تمكنت من تصديرها للخارج بعدد من الدول من ذمنها أمريكا وباكستان والسعودية وألمانيا وغيرها من الدول، وذلك من خلال عملاء مصريين أشادوا بمصنوعتها وقرروا أن يروجوا لها في الدول الخارجية.

وعن المعوقات التي تقابل رنا ملكة الشموع في مجال عملها هي زيادة أسعار الخامات وقلة وجودها في بعض الأحيان، إلا أنها دائما ما تقابل تلك المعوقات بالدعم المستمر من قبل زوجها ووالدتها واللذان دائما ما يتقدموا لها بالدعن بوقتهم ومجهودهم.

استكملت حديثها بأن في كل فترة تسعى لتطوير عملها خاصة وأنها بدأت من الصفر وصعدت خطوة بخطوة حتى أصبحت رائدة في مجال عملها، وتمكنت من تعلم التسويق والتصوير وعمل إعلانات وتصميمات ومطبوعات وجميعها تعليم بشكل ذاتي لكل تطور ذاتها بشكل مستمر، حتى اصبحت معروفة في وسط صناعة الشموع.

وأضافت أن أفضل أعمالها تصميم شمعة فرعونية كانت فكرتها مميزة وحصرية وضع عليها مجسمات فرتيتي ورمسيس الثاني وانوبيس، والتي لاقت إعجاب العديد من محبي صناعة الشموع.

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