الشهر العقاري يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار سعي وزارة العدل لإتاحة خدماتها ورؤيتها التي تركز على تيسير وصول الخدمة للمواطن اتساقا مع رؤية الدولة الرقمية، وتعرض “الدستور” في التقرير مواعيد الشهر العقارى 2023 بالتوقيت الصيفي .

مواعيد الشهر العقارى 2023

حددت وزارة العدل مواعيد الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهرًا، أما بالنسبة للمواعيد الشهر العقاري المسائية في المكاتب التي تتيح خدمة الفترة الثانية فتكن من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة .

وطبقت الدولة نظام التوقيت الصيفي بدءاً من يوم جمعة 28 أبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

تتيح وزارة العدل العديد من خدمات الشهر العقاري الالكترونية ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://rern.gov.eg/pages/article/96 ، وهذه الخدمات كالتالي :

استخراج صورة من العقد المشهر

استخراج شهادة عقارية

الإستعلام عن موقف طلب

خدمة استخراج صورة من كتاب دوري

خدمة استخراج صورة من منشور مالي

خدمة استخراج صورة من منشور فني

خدمة ترجمة صوره من عقد إلى اللغة الإنجليزية

خدمة ترجمة صوره من عقد إلى اللغة العربية

خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الإنجليزية

خدمة ترجمة التصادق على عقد زواج إلى اللغة الإنجليزية

خدمة ترجمة اشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية

خدمة ترجمة صوره من عقد إلى اللغة الفرنسية

خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الفرنسية

خدمة ترجمة التصادق على عقد زواج إلى اللغة الفرنسية

خدمة ترجمة اشهاد طلاق إلى اللغة الفرنسية

خدمة ترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية

خدمة طلب شهر عقاري.

خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب الممكنة من حيث عدد المنتظرين.

حجز موعد أون لاين عن طريق اختيار الفرع الأقرب لك، ثم إدخال الرقم الرقم القومي والتصنيف ونوع المحرر المراد استخراجه.

خدمة تحرير التوكيل من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل، واختيار نوع الوكيل، وتحديد موعد واستلام المحرر، وسداد الرسوم المحددة.

خدمة الاستعلام عن سريان محرر مميكن.