إحدى المكرمات من الرئيس: العمال وذوي الهمم والمرأة في قلب وعقل القيادة السياسية

أشادت سحر عثمان عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية وسكرتيرة المراة العاملة والطفل، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ومنحها وسام العمل من الطبقة الأولى في عيد العمال قائلة: “تكريمي جميل وسعيدة وفخورة بيه”

وأضافت عبد اللطيف، في مدخلة هاتفية لها علي قناة DMC، إن “العامل لفظ مطلق وهو كل من يحصل علي أجر بداية من أكبر شخصية تنفيذية لأصغر عامل في الدولة، ليس من يعمل بأيده فقط، ويوجد في مصر مثلث العمل وهو عبارة عن "عمال وأصحاب أعمال وحكومة”.

وتابعت أنه بعد تكريمها من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي سعدت بها، حيث يأتي تقديرا لدور العمال المصريين، منوهًا ان لديها قناعة أن القيادة السياسية تهتم بالعمال وذوي الهمم والمرأه لانهم في قلب وعقل القيادة السياسية وهو ما ظهر من خلال المبادرات والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

ونوهت أنها سعدت للغاية من تكريم القيادة السياسية لها خاصة وانها لم تعد تعمل الان ولكن قدم لها الائنتماء والشكر علي الفترة التي قامت بتقديم خدمتها للدولة في وقت عملها، مشيرا الي انه تم ترشيحها من أكتر من جهه تخص عملها واخرها وزارة القوي العاملة، معلقة “الله لا يضيع اجر من احسن عملا”.

وأوضحت أن العمل بشكل عام معاناه وتحديات كبيرة ومن يستطيع التغلب عليها والمعايشة هو فقط من ينجح ويعطي للعمل دون حساب، مطالبة بأن ترغب ان تري أصحاب العمل والعامل على قدر كبير من الثقافة والفهم.