الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائي قسطل وأبو سمبل لاستيعاب الوافدين من السودان

ميناء قسطل
ميناء قسطل

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سلسلة تقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل، ومستشفى أبو سمبل الدولي، بجانب الموقف الدولي بكركر في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء تداعيات الأحداث الجارية.

وفي هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة تقوم أجهزة الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بجانب دعم ومساهمة المؤسسة العربية الإفريقية، وجامعة أسوان، ورجال الأعمال، وشباب المتطوعين بتوفير كافة الخدمات سواء الصحية من خلال القوافل الطبية والثابتة والوقائية، والدعم النفسي أو الغذائية أو مياه الشرب أو تمهيد وإنارة الطرق أو وسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية أو الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة أو غيرها من الخدمات الأخرى.

ولفت إلى أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد ياسر عبد الشافي بالتواجد الميداني للإطمئنان على توفير الخدمات بمعبري أرقين وقسطل، وتذليل أي معوقات أولاً بأول، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانياً بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة في كافة الإتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولي البري بكركر، فضلاً عن بدء تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائي قسطل وأبو سمبل السياحية لاستيعاب الوافدين.

وأشار اللواء أشرف عطية أنه تكامل مع ذلك توفير مطبخ لتجهيز الوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية، بجانب توفير المكيفات والمظلات والمقاعد، وتوزيع ألعاب على الأطفال وكراسات ألوان ورسم وجوه مما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة بالجودة العالية، وتوفير كافة سبل الراحة للوافدين من دولة السودان. 

وفي سياق آخر شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تنفيذ الحملات ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

وأشار إلى أن حملات الإزالة منذ انطلاق المرحلة الأولى أسفرت عن إزالة 113 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والخاصة بمساحة إجمالية 28 ألف و567 م2. 

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أسوان الأجهزة المعنية التواجد الميداني الدولة المصرية السودان الشقيقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الوافدين من السودان

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