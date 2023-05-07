وكيل تعليم الجيزة يتفقد سير الامتحانات فى لجان الهرم والعمرانية

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال اليوم الثانى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل للمراحل المختلفة، مدرسة الأهرام تعليم أساسى التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

وكان فى استقباله خالد عبدالحميد، مدير عام الإدارة، حيث تابع سير العملية الامتحانية داخل اللجان وانتظام العمل داخل اللجان، كما اطمأن على وضوح الأسئلة وخلوها من الأخطاء.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، فى بيان صحفى، أن "سلومة" تفقد حجرة الكنترول بالمدرسة واطلع على الشيتات ونبه على التصحيح أولًا وتحرى الدقة أثناء التصحيح حرصًا على مصلحة الطالب.

وتابع لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا ولجنة مدرسة أم المؤمنين، وكان فى استقباله عند وصوله أحمد زكريا، مدير عام الإدارة، والذى رافقه فى جولته التفقدية داجل اللجان ومحاورة الطلاب ليستمع لآرائهم فى مواصفات الامتحان والورقة الامتحانية ولم يبدِ أى من الطلاب أية شكاوى من الامتحانات.

كما تابع غرفة الكنترول وشدد على أن إعلان النتيجة سيكون موحدًا على مستوى المحافظة وضرورة الانتهاء من التصحيح بسرعة مع مراعاة الدقة وإعلاء مصلحة الطالب.