الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشدد على السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة وإبلاغ الركاب قبل التحرك

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية على الاطمئنان بانتظام العمل داخل المواقف، والالتزام بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك من خلال جولة ميدانية لعدد من المواقف ومحطات الوقود داخل مدينة زفتى، رافقه خلالها الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى  محطات الوقود بمدينة زفتى، واطمأن على توافر الوقود وخاصة السولار، موجهاً مديرية التموين باستمرار إمداد الوقود على مدار اليوم.

كما تفقد المحافظ موقف زفتى- القاهرة وموقف وجه بحري قرى زفتى، حيث استمع إلى المواطنين ومدى معرفتهم بالتعريفة الجديدة، مشددا على مدير الموقف بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإبلاغ الركاب قبل التحرك مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لطلب الدعم في أي وقت.

ووجه الدكتور طارق رحمي مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مباحث المرور بتكثيف الحملات على كافة خطوط سير سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا مجال لاستغلال المواطنين ومخالفة القانون.

وناشد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى المواطنين بعدم الاستجابة لأي محاولات استغلال من قبل بعض السائقين، والإبلاغ عن أي سيارة يخالف سائقها التعريفة المقررة لاتخاذ إجراء فوري حيالها، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.

محافظ الغربية يشدد على السائقين بالالتزام بالتعريفة وابلاغ الركاب قبل التحرك

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