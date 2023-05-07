الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سايس صدم طالبة في مصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة حبس سايس صدم طالبة بسيارة كان يقودها بسرعة عالية ولذا بالفرار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة ب بلاغا بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالبة  بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات  أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمناقشته قرر بأن السيارة كانت حيازة "سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله" ، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث ، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتم ضبطه  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

حبس سايس طالبة حادث سيارة

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