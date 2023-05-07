الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل سائق لسرقته في قليوب

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ملابسات القبض على المتهم بقتل سائق رميا بالرصاص لسرقته في قليوب.

وتبلغ لمركز شرطة قليوب بالعثور على جثة سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة متوفى إثر إصابته بطلق نارى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة "توك توك".

وفي سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما قام بإشهار سلاح نارى "طبنجة" وهدده إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق عليه عيار نارى فسقط المجنى عليه من المركبة المشار إليها واستولى عليها ولاذ بالفرار.

عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" ، الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

العثور سائق طلق ناري جثة

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