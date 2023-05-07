وزيرة الثقافة التونسية: السينما مكون أساسى فى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية

أكدت حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشئون الثقافية التونسية، الإيمان العميق بالسينما باعتبارها مكونًا أساسيًا في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعمها الدائم لكل التجارب السينمائية المبدعة والمهرجانات المساهمة في دفع الحركة الثقافية والسياحية التونسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة الدورة الثانية من المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات، وبحضور عدد هام من السينمائيين والمثقفين وعشاق الفن السابع.

وأوضحت أهمية إقامة هذا المهرجان بتصورات متجددة تؤكد أن نجاح دورته التأسيسية لم يكن وليد الصدفة، عاكسًا حالة فنية خاصة نتابعها باهتمام، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام من الفن السابع بتونس الخضراء، مائة سنة من فن الإبهار تجند فيها مناضلو المهنة وصناعها من أجل تحقيق سينما تليق بأحلامهم ورؤاهم ونظرتهم إلى العالم موجودًا ومنشودًا.

وأكدت وزيرة الشئون الثقافية على مواصلة دعم سلطة الإشراف للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات، والإيمان بالمكانة الجوهرية للفن السابع في التوجهات الكبرى للوزارة باعتباره قطاعًا حيويًا وتنمويًا واعدًا، هو عنوان للتميز، منح تونس الإشعاع والمكانة المتفردة بين سينماءات العالم، فضلًا عن إسهامه في الترويج للبلاد كوجهة مفضلة تحتضن الفنانين عمومًا والسينمائيين تخصيصًا بما أنها فضاء رحب لصناع الجمال والذوق الرفيع والخيال الخلاق.

وأفادت الدكتورة حياة قطاط القرمازي بأن: تونس تتطلع ونحن نحتفل بمئوية السينما لآفاق أرحب، تتيح للأصوات السينمائية المبدعة والطاقات الشابة من صناع الأفلام إمكانيات أكبر، ليرى العالم بلادنا عبر شاشات السينما ومن بينها شاشة الحمامات، المدينة المتوسطية الرمز للانفتاح الثقافي والحضاري، قبلة السياح ومحبي الفنون والثقافة.

وتم خلال فعاليات الافتتاح تكريم كل من الفنانة التونسية درة زروق والفنان فتحي الهداوي، تقديرًا لجهودهما الإبداعية وعطائهما المتواصل في السينما ومجال التمثيل عمومًا.

وتتنافس على "الشراع الذهبي" للدورة الثانية من المهرجان الدولي ياسمين الحمامات في مسابقاته الرسمية 12 فيلمًا روائيًا طويلًا، 12 فيلمًا روائيًا قصيرًا و6 أفلام وثائقية طويلة، فيما تضم لجنة تحكيم الروائي الطويل 7 أعضاء، وتتكون كل من لجنة تحكيم الروائي القصير ولجنة تحكيم الفيلم الوثائقي الطويل من 5 أعضاء.

واختار المهرجان الدولي ياسمين الحمامات في افتتاح دورته الثانية عرض الفيلم الهندي "LAST FILM SHOW" للمخرج بان نالين.