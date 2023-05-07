الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تُعلن عن أماكن جديدة في المرحلة الأولي بـ«منتدى الحور الوطني الثاني»

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب... حوار من الشباب للشباب"، بمراكز شباب الجمهورية، وتستمر حتى ١٦ مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 

ويناقش الشباب المشاركون بالمنتدى، على مدى يومين بواقع ثلاث ساعات كل يوم، ثلاثة محاور رئيسية: "أولًا - المحور الاجتماعي (التعليم، الصحة والزيادة السكانية، الوعي والإعلام والثقافة، الأسرة والطفل، ذوي الهمم والقدرات الخاصة)، ثانيًا - المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية، المحليات)، ثالثًا - المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل، مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة).

ويشارك في المنتدى أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلو نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من "نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوي الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والزيادة السكانية مشروعات وزارة الشباب والرياضة لمنتدى

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