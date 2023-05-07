محافظ الجيزة يتابع مراحل العمل والتجهيزات النهائية لمشروع الديسمي

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل وهو أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدداً من قرى مركز ومدينة الصف.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يضم مجمع سكني حضاري وموقف لسيارات السرفيس ومدرسة لكافه المراحل الدراسية وسوق حضاري ومحطات مياه شرب ومعالجه للصرف الصحي وحظائر لتربية المواشي.

بدأت جولة اللواء أحمد راشد بتفقد مشروع مجمع مساكن الديسمي المقام بطراز حضاري و الذي تم انشاءه لمتضرري السيول، مشيراً إلى أن المشروع مقام على مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية علي مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة و تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي عدد ٢ شقه سكنية بمساحة ١٢٠ م٢ للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل .



وعاين المحافظ أحد الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي التي قد تضررت منازلهم جراء أزمة السيول وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

واشار محافظ الجيزة بأنه سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلي جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير واقامه كافه الاحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

ولفت إلى أن المشروع تم مراعاة إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى ٣٢ مجموعة تضم ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ م ٢ مجهزة بالكامل بإجمالي ٢٥٦ حظيرة.

وأكد راشد أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة ٣٦٠٠م٢ وسوف تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافه المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الاطفال إلي مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة كافة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين، مشيراً إلى أنه جار إنشاء السوق الحضاري على مساحة ١٢٠٠م٢ بتكلفة ٥ مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبني إداري وعدد ١٨ محل كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ ٧٠%.

وتفقد المحافظ موقف الديسمي الحضاري الجاري تنفيذه علي مساحة ٢٤٠٠م٢ بتكلفة ٢ مليون جنيه مؤكداً أن سيتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية مشيراً انه تم تنفيذ ٩٠% من الاعمال الإنشائية للموقف مؤكداً أنه يسع لـ١٦ سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه.

وكلف محافظ الجيزة بإنهاء التجارب الأولية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة ٢٠٠م٣ بجانب خزان الري البالغ سعته ٢٥٠م ٣ وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة ٧٥٠م٣ لخدمة المشروع.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشدداً على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة.

محافظ الجيزة خلال جولته

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