الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المتحف الكبير كامل العدد في حفل عمر خيرت اليوم

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقى ضخم، اليوم، بمشاركة الأوركسترا وقيادة المايسترو ناير ناجي، داخل القاعة الكبرى بالمتحف المصري الكبير.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 8 فئات وجاءت أسعار تذاكر الفئة الأولى بمبلغ 5000 جنيه مصري، أما الفئة الثانية والثالثة بمبلغ 3000 جنيه مصري، وكانت الفئة الرابعة والخامسة بمبلغ 2500 جنيه مصري، أما الفئة السادسة والسابعة بمبلغ 2000 جنيه مصري، بينما جاءت الفئة الثامنة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.

ويقام هذا الحفل بشكل خيري لصالح إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المقرر أن تعود نسبة كبيرة من تذاكر الحفل لصالح هذه المؤسسة.

برنامج حفل عمر خيرت بالمتحف المصري الكبير

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وقام خيرت خلال الفترة الأخيرة، بالتجهيز لبرنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، وقام بعمل العديد من البروفات والتحضيرات الخاصة رفقة الأوركسترا والمايسترو ناير ناجي، إذ يقدم «خيرت» اليوم، معزوفات جديدة أحدها على اسم حفيدته التي تبلغ من العمر 10 سنوات، وأخرى بعنوان "سابق نفسك"، وهي تدعو لأن ينظر الإنسان لنفسه فقط، كما يعزف خيرت، خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «إمتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».

حفلات عمر خيرت خلال مايو ويونيو

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت، سيحيي ثلاث حفلات اخرى خلال أيام، منها حفلين ضخمين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو المقبل، رفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أما الحفل الثالث فمن المقرر إقامته يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

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